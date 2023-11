Las urnas cerraron y Argentina ya eligió a su próximo presidente. El ultraderechista Javier Milei se impuso sobre el oficialista Sergio Massa y es oficialmente el mandatario electo de los argentinos.

Pese a que aún no se han contado la totalidad de los votos, Milei ya lleva un 10% de ventaja y triunfo es inminente. Massa, el ministro de Economía peronista, reconoció su derrota: “los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo el ministro de Economía.

Mientras el nuevo presidente electo se pronuncia por su victoria y da su primer discurso como mandatario, el mundo entero observa cómo un hombre alejado de los partidos tradicionales de Argentina logró ganar las elecciones.