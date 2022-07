El cambio climático es “un peligro claro e inmediato”, así como una “amenaza existencial para nuestra nación y el mundo”, dijo. “ Lo es literalmente, no en sentido figurado”.

“Como el Congreso no está haciendo lo que debería”, lamentó el demócrata de 79 años, “usaré mis prerrogativas ejecutivas”.

Sin embargo, no ha declarado –al menos por el momento– el “estado de emergencia climática” como piden algunos miembros de su partido, una maniobra cuyo impacto no está muy claro.

Mientras Biden hablaba, gran parte de Europa se ahogaba por la ola de calor de la que Estados Unidos no se ha salvado: se estima que 100 millones de personas viven actualmente en zonas del país bajo aviso por calor excesivo.

“Nuestros hijos y nietos cuentan con nosotros. No es una broma. Si no limitamos (el calentamiento) a menos de 1,5 grados, lo perderemos todo. No habrá vuelta atrás posible”, dijo.