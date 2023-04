Cuando Carroll escribió sobre ello en un libro publicado en 2019, “What do we need men for (Para qué necesitamos a los hombres)”, el entonces presidente (2017-2021) dijo que no había ocurrido. “Mintió e hizo añicos mi reputación”, sostuvo.

Durante más de una hora, la escritora contó una “escena neoyorquina divertida”: el encuentro fortuito con el magnate a la entrada de los grandes almacenes. Pero las bromas en la sección de lencería femenina del sexto piso se transformaron en pesadilla en el probador.

Lea aquí: Gran jurado de EE. UU. recomienda imputar cargos en investigación a Donald Trump

Según su relato, el entonces hombre de negocios y celebridad en Nueva York, hoy de 76 años, la reconoció porque ella escribía una columna en la revista Elle, “Ask E. Jean” (Pregunta a E. Jean), y la invitó en tono amistoso a ayudarle a elegir un regalo.

El tono era “muy jocoso”. En la sección de lencería, Trump eligió un ‘body’. Carroll todavía no se explica, más de 25 años después, cómo pudo seguirle al probador, pese a que “la comedia estaba escalando”.