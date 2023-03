La fórmula de Bukele para acabar con las pandillas de El Salvador

Desde los primeros días de enero la cita es todas las tardes, todos los días, a las cinco. Como si se tratara de un clásico en el que jugaría la estrella de fútbol salvadoreña de todos los tiempos, Jorge Alberto “el Mágico” González, los chicos se reúnen en la cancha de la urbanización Las Margaritas, municipio de Soyapango, en El Salvador, para “el juego de sus vidas”.

En el campo de juego, en el que hasta hace unos meses las balaceras cogían desprevenidos a los jugadores, ya no hay tiros ni pandillas ni armas. La cancha, que hasta hace poco era el bastión de la MS-13 y servía de frontera prohibida con el otro barrio en el que mandaban los sureños de la pandilla Barrio 18, es un oasis de paz en el que ya los niños no corren a esconderse temprano y los pandilleros no cobran por dejar parquear los carros cerca a las gradas.

“En esa cancha solo se mantenían los pandilleros. Había una tarifa de 30 dólares para el que quisiera parquear, y tenías que pagarlos obligado. Y si tenías un negocio, también deberías pagarle extorsión, y si un familiar quería venir a visitarte, tenía que pedir permiso y además pagarles”, describió a EL COLOMBIANO un habitante del barrio.

Pero desde diciembre todo cambió en esta localidad de Soyapango. Ya no se ven deambular los mareros con sus pañoletas, tatuajes y ropajes anchos y aquel viejo oeste llamado cancha Las Margaritas, es un oasis de paz desde que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, arremetió contra las pandillas y se trazó como objetivo exterminarlas.

Las marcas en las paredes que indicaban cuál territorio se pisaba ya se han ido desvaneciendo como se desvanece una onda en un estanque; a los barrios volvieron los domicilios que antes no entraban porque eran atracados o tenían que pagar extorsiones; los taxis y los uber entran de nuevo a territorios antes vedados. Y los pequeños empresarios o dueños de locales comerciales sintieron un respiro al no tener que incluir en sus rubros el pago a los mareros que cobraban por todo; ya no hay fronteras invisibles, como lo constataron periodistas de El Faro que recorrieron callejuelas que antes era imposible caminar.

“Ya se puede vivir mejor. Ya no tenemos miedo de que los mareros con sus bichos (jóvenes) impongan sus condiciones, torturen y maten por cualquier cosa. Ya podemos jugar en la cancha”, dice el vecino que, aún sin pandillas alrededor y muchos de los pandilleros en la cárcel, teme dar su nombre porque cree que pueden salir y cobrar venganza por las denuncias, y acabar con la calma que se vive en los barrios de El Salvador.

Todo empezó hace un año

Entre el 25, 26 y 27 de marzo del año pasado, El Salvador vivió tres días en el infierno. Pareciera que el mismísimo Satán hubiera abierto las puertas del Hades: en las tres jornadas las pandillas asesinaron a 87 personas. El sábado 26 se convirtió en el día más violento del siglo XXI cuando las autoridades contabilizaron 62 asesinatos y –según el Centro de Información y Control Operativo Policial (COP)– los homicidios de ese día se perpetraron en 43 municipios en 12 de los 14 departamentos del país centroamericano.

Una racha así de violenta no la vivían los salvadoreños desde agosto de 2015, cuando en una guerra sin tregua fueron asesinadas 57 personas, pero esta vez, y a diferencia de lo ocurrido hace 8 años, los informes oficiales recogieron que solo 13 de las 62 víctimas de la redada mortal de ese sábado infernal, pertenecían a una de las pandillas.

Fue en ese momento cuando el presidente Nayib Bukele, un presidente esnobista, de cabello engominado y barba bien cuidada, vestido de pantalones estrechos y con camisas cerradas hasta medio pecho como si fuera un actor de Hollywood, se fue hasta el Congreso a pedir medidas extraoficiales para combatir la desatada violencia en las calles y barrios de su país.