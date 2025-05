El drama de un migrante colombiano en EE. UU.: terminó detenido, se desmayó y cuando despertó lo habían amputado

Esa negativa y el aislamiento en el Centro de Reclusión de Fairbanks generaron dudas sobre su estado de salud entre su familia, las cuales se despejaron con una llamada que recibió la mamá del joven en la que le confirmaron lo impensado.

Su madre, Sandra Isabel Valencia, en diálogo con Blu radio, contó que agentes del ICE la llamaron y le contaron que su hijo se encontraba en delicado estado de salud tras desmayarse y ser operado del brazo porque sufrió una infección bacteriana que adquirió en su celda. “Está en coma, me dijeron. No entendía nada”.

Sandra relató que a los tres días de recibir la noticia, a su hijo le amputaron el brazo izquierdo.

“A los 11 días el doctor me dice: ‘Debe tomar una decisión’, me mostró cómo tenía los pies, me dijo que había que amputar (...) Si no tomaba una decisión, me decían que él se moría” contó la madre de Alex a la emisora.