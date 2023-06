A mujer de 67 años le amputaron la pierna que no era por error

Una mujer denunció haber sido víctima de negligencia médica después de que se sometiera a la amputación de una de sus dos piernas y terminaran por cortarle la que no era. La mujer de 67 años, de quien se mantuvo la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad, dijo para Aristegui Noticias México que le cortaron la pierna derecha en lugar de la izquierda, que era la que realmente presentaba un problema para su salud.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Luis Potosí, en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE) el pasado 31 de mayo, y que aunque ella advirtió, la enfermera que la estaba preparando para la cirugía le pidió que confiara en la orden que había dado el médico.

También pueden leer: Lanzan fundación para transformar los sistemas de salud en el mundo

Horas después, cuando despertó a la anestesia, se dio cuenta de que le habrín cortado la pierna que no era.

“Yo se los dije porque vi que empezaron a limpiarme. Les digo: ‘Esa no es, es la otra’. La enfermera me contestó que el doctor sabía lo que hacía, pero, como me anestesiaron, ya no supe nada”, señaló al medio mexicano.

Hasta el momento, el hospital no se ha pronunciado de manera formal frente a los hechos, pero dice la mujer que ya le fue programada para dentro de ocho meses una nueva intervención quirúrgica en la que esperan hacer el retiro de la extremidad que en verdad debían haber amputado, por lo que ha dicho que no asistirá a la operación, sino que iniciará un proceso legal en contra del centro prestador de servicios médicos en la ciudad.