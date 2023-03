“No me gustaste, entiende ya”: venezolana viajó hasta Ecuador para conocer a su amor virtual y se llevó sorpresa

“Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó pues. ¿Y después de eso quedaste...? Yo quedé en la calle”, se escucha en el video viral de TikTok.

Según narró la joven, cuando el hombre fue a recogerla en el aeropuerto, le dijo que ya no le gustaba, que no era lo que él se había imaginado y había visto en las fotos, entonces que no podía estar con ella.

¿Qué pasó después con la mujer?

Después de que Kevin Nasevilla publicó el video en su cuenta de TikTok, varias personas se pronunciaron sobre el caso, entre ellas el exnovio de la mujer, quien empezó a enviarle audios amenazantes, en los que le pedía que lo borrara.

“Yo necesito que por favor borres el video (...) tengo los audios y todo. El muchacho me está amenazando, me está diciendo muchas cosas (...) el muchacho que me recibió a mí en el terminal y me dejó botada”, le explica al hombre, a través de otro video.

Segundo después reproduce los audios de los que le está hablando a Nasevilla, y se puede escuchar como le reclama “usted vino, sí, pero yo no le dije que iba a ser nada suyo. No me gustó, qué querés que haga, no me voy a obligar a estar contigo. No me gustaste, entiende ya, y no es tampoco para que andés diciendo que sí, que yo te he hecho mal (...) yo no te he quitado plata, y tú estás en la calle porque te da la gana (...) te puedes ir a tú casa”, dice el hombre por el que se fue hasta Ecuador.