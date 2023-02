Donald Trump advirtió que las próximas elecciones serán la última oportunidad de salvación para Estados Unidos, al volver a los mítines de campaña en New Hampshire y Carolina del Sur, con la esperanza de impulsar su candidatura a la Casa Blanca. Dos meses y medio después de anunciar su postulación a las elecciones de 2024, el expresidente abandonó los dorados salones de su residencia en Florida para realizar visitas que no deben nada al azar. New Hampshire y Carolina del Sur estarán entre los primeros en organizar las primarias republicanas en 2024. Una victoria daría a Trump un impulso para el futuro.