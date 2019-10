Oro, seda y laca en ceremonia imperial de Japón

Convertido en mayo en emperador de Japón tras la abdicación de su padre Akihito, Naruhito proclamó oficialmente este martes su ascensión al trono del Crisantemo. Estos son los principales accesorios y atuendos de esta ceremonia ritual que sella la transición.

Los tronos imperiales

En la “Sala de los Pinos” del palacio imperial de Tokio se instalaron dos tronos, uno para el emperador, llamado “Takamikura” y el otro, más pequeño, para la emperatriz, conocido como “Michodai”.

Los dos tronos se colocaron bajo un baldaquino situado sobre un estrado.

Estas estructuras, de madera de ciprés lacada, fueron traídas a Tokio en piezas desmontadas desde Kioto, la antigua capital imperial.

El baldaquino del emperador tiene cortinas de color púrpura que caen de un techo octogonal adornado con follaje (motivos vegetales) y sellos imperiales del crisantemo de dieciséis pétalos. En las esquinas del techo hay varios fénix dorados y en su cumbre otra de estas aves legendarias pero más grande.

El estrado rectangular del baldaquino está rodeado de una barrera baja roja y debajo de ella hay unos paneles con pinturas que representan a animales legendarios.

El emperador debe permanecer de pie durante toda la ceremonia.

. Atuendo del emperador

El nuevo emperador vistió para la ocasión un conjunto de estilo “sokutai”. Es una especie de casulla de seda de color tabaco, con mangas muy anchas. Es un color reservado al emperador, los otros aristócratas iban de negro, rojo, azul u otros colores dependiendo del rango.

La ropa de la corte imperial suele llevar estampados de pájaros, considerados en la antigüedad como emisarios divinos. La del emperador lleva un fénix chino mitológico, símbolo del advenimiento de la paz.

Bajo este abrigo, el soberano viste varias prendas, en parte visibles. Durante la ceremonia, el soberano y los demás hombres aristocrátas sostienen un “shaku” o cetro, una tabla de madera estrecha.

En el pasado los cortesanos ataban a él algo que les permitiese recordar la compleja secuencia de gestos que debían hacer.

Este tablero también es un indicador del estado de concentración del que lo sostiene. “Si tienes la mente en otro lado, los demás se darán cuenta rápido porque el shaku se inclinará”, explica Tomitaro Hashimoto, profesor adjunto de la universidad de Reitaku.

La pieza más importante del atuendo es el “kanmuri”, un sombrero negro con una base plana coronada por una cresta de 60 cm de altura.

. Y para la emperatriz

La nueva emperatriz, Masako, vistió un traje llamado “junihitoe”, con múltiples capas que dejan entrever las mangas anchas y la parte inferior de una prenda roja con telas de distintas longitudes. La parte de arriba es de color verde y lila con dobladillos violetas.

Lleva el cabello peinado con forma de gran ola que parte de los lados hacia lo alto, con una especie de tiara dorada.

Son prendas pesadas que sólo se usan durante rituales y bodas imperiales.

. Tesoros sagrados

El paso de un emperador a otro está simbolizado el día de la sucesión con la transmisión de “tres tesoros sagrados”. Cuenta la leyenda que fueron confiados al linaje imperial por la diosa del sol Amaterasu.

Estos tesoros son “Yata no Kagami”, un espejo, “Kusanagi no Tsurugi”, un sable y “Yasakani no Magatama”, una joya no identificada.

Su posesión se considera una prueba esencial de la legitimidad del emperador pero no hay fotografías y ni siquiera el emperador puede verlos.

Envueltas en tela, unas réplicas de la espada y de la joya, así como los sellos, se colocan en escritorios a cada lado del asiento del emperador durante la ceremonia de proclamación.