Amenazan con asesinar a misioneros retenidos en Haití

¿Va a haber o no en estos 9 meses que quedan del mandato Duque cita directa con Biden?

“Yo lo pongo en estos términos. Yo llegué a Washington hace dos meses y medio, y cuando llegué no había habido llamada y ya hubo; cuando llegué no habían llegado vacunas y ya llegaron 6 millones; cuando llegué no estaban viniendo los congresistas, ni republicanos ni demócratas, y ya han venido varias comisiones de congresistas y han venido no solo el Secretario de Estado, sino seis subsecretarios de distintas carteras de los Estados Unidos para sostener un diálogo de alto nivel en temas como ciencia, tecnología, energía, comercio, salud pública, educación, seguridad. Me atrevo a decirles que vamos paso a paso y avanzando en la dirección correcta”.