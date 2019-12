Por el caos en la Otan todos señalan a Estados Unidos

La moción de Erdogan, que generó opiniones encontradas entre los mandatarios, no fue debatida. No obstante, Stoltenberg declaró al respecto que “lo importante es no poner en peligro la labor que desarrolla la Otan contra el terrorismo, por ejemplo, conmformado la coalición internacional contra el Estado Islámico” y manifestó la preocupación de varios aliados por la decisión de Erdogan de comprar a Rusia un sistema antimisiles que no encaja en los términos de la alianza.

Nacida en 1949 como un acuerdo militar entre los gobiernos de Europa y Estados Unidos para defenderse colectivamente a partir de las tensiones con la Unión Soviética en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la Otan enfrenta hoy voces que aseguran su declive.

No obstante, consultado por EL COLOMBIANO, el analista de inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Cocho, no cree que la Alianza esté agonizando: “Lo que sí es cierto es que, o se actualiza en sus presupuestos y sus planteamientos, o realmente morirá, pero lo hará por inanición, porque la Otan en estos momentos, como está estructurada, sin el apoyo de Trump y del armamento militar de Estados Unidos, como siempre ha ocurrido, no tendría sentido en sí misma. No olvidemos que el presupuesto de la Otan está mantenido aproximadamente en un 48 % a un 52 % por Estados Unidos y si ese país retira sus bases militares y su apoyo, la alianza no podría por sí misma defender estratégicamente los intereses de Europa y de sus aliados”.

Para el experto es claro que en una eventual salida de Estados Unidos del grupo, “Francia está recuperando un peso cada vez más fuerte en geopolítica, en detrimento de países como Alemania, que tiene un problema de actualización de sus fuerzas armadas con la modificación de la Constitución y no tiene fusiles suficientes para dotar su ejército”, lo que resulta clave porque “nos encontramos con que solo cinco países de la Unión Europea tienen ejércitos modernos que podrían establecer lo que es la Otan: Francia, Alemania, Italia, España y quizás Austria podría, por su innovación, fortalecer la alianza. Pero España tiene un ejército cada vez más reducido, Alemania tiene un problema de renovación, Italia tiene una reestructuración militar pendiente, con lo que al final Francia se queda sola. Necesita por tanto actualizarse la Otan.

Por eso el papel de Trump, al que Cocho describe como “un negociante agresivo y no un geoestratega”, será vital. En su concepto, Europa “está dispuesta a aceptar de Estados Unidos un papel paternalista como el que ha jugado, pero no un liderazgo tan agresivo como el que Trump está teniendo”.

Pero otra cosa considera el investigador en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado, Jairo Libreros, para quien “la Otan ya cumplió sus objetivos” y sus roces internos demuestran que “Estados Unidos por más que hable de manera muy dura, no tiene eco en sus reclamos”.

Para el experto, “Trump es un invitado que nadie quiere tener en su casa, pero que es necesario porque tiene los recursos. Va a permanecer ahí, pero su liderazgo va a estar en tela de juicio”.

Por tanto, concluye Libreros, “la suerte de la Otan dependerá de que Europa sea hábil en adoptar un mecanismo de defensa multilateral propio, que asegure sus intereses, sin depender de Norteamérica” .