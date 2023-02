una iniciativa que no prosperó en el pasado

No es la primera vez que en Estados Unidos proponen una reducción de penas a los penados a cambio de donación de órganos. En 2007, los congresistas de Carolina del Sur estudiaron una propuesta similar que reduciría a la pena del condenado 180 días de prisión si entregaban algunos de sus órganos. Estudiosos y críticos analizaron la propuesta y manifestaron que no era legal, por lo que decidieron cambiarlo por uno voluntario de donación para los presos pero sin recibir alguna contraprestación. Actualmente, la Oficina Federal de Prisiones permite que los presos donen sus órganos mientras en prisión a sus familiares directos. En 2013, Utah autorizó la donación de órganos de presos que murieron mientras estaban tras las rejas. En Estados Unidos, la mayoría de estados no permiten la donación de órganos de presos.