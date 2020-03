Putin 2036: la apuesta que lo aferraría al poder

Hay dos tipos de oposición. Una que está en el sistema del Estado con partidos como el Comunista, el Liberal Demócrata o la Rusia Justa. Estos, indica el profesor Rouvinski, “no constituyen una oposición real. Tienen beneficios del Gobierno, fondos del presupuesto general ruso y, aunque hagan un discurso diferente al del partido del gobierno, no representan una amenaza real”. La otra, explica el internacionalista, no está inmersa en el sistema político, sino que se trata de organizaciones que están en contra del Gobierno. No obstante, en los últimos meses se han presentado manifestaciones minoritarias en las calles contra las reformas y la permanencia en el poder del presidente.