Rusia no controla ninguna de estas cuatro provincias del sur y este de Ucrania en su totalidad y su anexión es considerada ilegal por parte de Occidente y Kiev, que ya han dicho que lucharán hasta que se haya liberado todo el territorio ocupado.

“Al mismo tiempo, al final habrá que negociar” , admitió. “He dicho muchas veces que estamos listos para esos acuerdos, estamos abiertos, pero esto nos hace pensar con quién estamos tratando”, enfatizó el líder del Kremlin. Quien también reiteró que los participantes en el proceso de negociación tendrán que aceptar la “realidad”. “De una forma u otra, todos los participantes en este proceso tendrán que estar de acuerdo con las realidades que se están desarrollando sobre el terreno”, manifestó Putin, quien ha afirmado en varias ocasiones que esto significa que Ucrania acepte la anexión no solo de Crimea por parte de Rusia, sino ahora también de las regiones de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk.

Por su parte, Putin no reconoció los reveses sufridos por el Ejército en los últimos nueve meses de campaña militar sobre el terreno —con la retirada primera del norte de Kiev, después de Járkov, y posteriormente también del norte de Jersón—, sino que aseguró que “no hay problemas actualmente”. “La operación militar especial está en curso. La situación es estable. No hay duda allí y no hay problemas actualmente”, dijo.