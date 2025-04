¿Quién era Luz Andrea Jiménez, la colombiana que murió tras desplome en discoteca Jet Set en República Dominicana?

“Me acuerdo que una vez me contaron que ella dijo que a Colombia no volvía y vea, se cumplió la profecía... las palabras tienen poder. Es doloroso ”, añadió Gonzalo.

“Mi hermana salió de Pitalito llena de sueños y muchas ilusiones en busca de una mejor vida, pero, infortunadamente, hoy no la tenemos con nosotros. Su cuerpo quedó bajo los escombros de la discoteca de República Dominicana”, relató Gonzalo Jiménez Castiblanco, su hermano, en diálogo con El Tiempo .

La tragedia ocurrió en la noche del lunes. A medida que avanzan los días, las autoridades confirman que la cifra de fallecidos ya roza los 300, entre ellos el reconocido merenguero Rubby Pérez. Rescatistas hallaron el cuerpo de Luz Andrea entre los escombros del lugar, confirmando la noticia que su familia temía desde hacía horas.

“Luz Andrea era muy bonita, una mujer admirable, sencilla, luchadora, valiente y de buen corazón”, dijo su hermano. La describió como parte de una gran familia de quince hermanos —diez mujeres y cinco hombres— criados en la vereda Rincón de Contador, en Pitalito. Sus padres, ya fallecidos, los sacaron adelante con esfuerzo, trabajando en la agricultura y en cultivos de café.

En 2020 decidió mudarse a República Dominicana junto a unas amigas. “Allá estaba contenta, decía que se amañaba, su idea era radicarse definitivamente en ese país para seguir trabajando en estética”, contó Gonzalo a El Tiempo.

Desde su partida, las comunicaciones con su familia en Colombia eran escasas. “Su muerte nos duele mucho. A mí me tiene muy triste, he llorado pues, la verdad, desde que se fue a ese país no volvimos a hablar, teníamos poca comunicación”, confesó su hermano.

Él se enteró de lo ocurrido cuando a través de una llamada un hermano le dijo que leyera las noticias y ahí se dio cuenta de que una tragedia en el país donde vivía su hermana, había ocurrido. Tras intentar comunicarse con ella, y horas después de buscar información en internet, una mujer que trabajaba con Luz Andrea lo llamó para informarle que ella había salido con su pareja esa noche a la discoteca y que no había regresado.

“La señora tenía mucho dolor, pero no hemos podido conocer más detalles. Lo único que sabemos es lo que cuentan los medios de comunicación”, agregó Gonzalo.

Él cuenta que a medida que pasaban los días no había información de su hermana, ni entre los fallecidos ni herida, ni sana. Pidió a Dios por su bienestar, para que pudiera salir bien de esa tragedia.