“Yo pensé que me iba a morir porque los edificios se caían al lado nuestro” , relató la colombiana Evelyn Mejía, que vive en Adana , una ciudad del sur de Turquía que se vio afectada por los terremotos de 7.8 y 7.5 grados en la escala de Richter que sucedieron en la madrugada de este lunes.

“Estoy bien, gracias a Dios, pero todavía no he pasado el shock porque nos tocó (el primer terremoto) a las 4:00 a.m. Estábamos dormidos, yo vivo en un primer piso en un edificio de 12 pisos y la casa se mecía de un lado para otro. Mi edificio sigue en pie, pero tres de al lado se derrumbaron”, describió.

Hasta el momento, las autoridades han informado que hay por lo menos 2.700 personas muertas y más de 10.000 heridas como consecuencia del movimiento telúrico. Mejía y su familia -compuesta por sus dos hijos y su esposo- lograron salir rápido de su casa tras el primer sismo y se refugiaron en el carro.