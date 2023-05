Roxana Ruiz es una mexicana que fue víctima de abuso sexual y, en medio de su defensa, mató a su agresor. La mujer fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión por uso excesivo de la fuerza.

“Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia. Si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta”, dijo Ruiz después de conocer la condena en su contra.

La mujer fue detenida en mayo de 2021 luego de encontrarla responsable de asesinar a un hombre mientras se defendía de una violación.

La joven relató que el 8 de mayo de 2021, después de terminar su jornada de trabajo, un compañero se ofreció a acompañarla hasta su casa. Ella accedió. Al llegar al domicilio el hombre insistió en entrar.

Lea más: Otra mujer fue asesinada en Antioquia: la hallaron en una quebrada de Santa Rosa de Osos

“Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí”, relató Ruiz.

La joven le acondicionó una colchoneta. Cuando ambos estaban acostados, el agresor se subió a la cama, le arrancó la ropa y la violó.

“Yo estaba en shock, sólo quise defenderme, pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos (...) Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo ahora sí te vas a morir; me dio mucho miedo, entré en pánico, él me golpeaba, cuando se distrajo, tomé una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié”, detalló la mujer.

Entérese: Influenciadora Tania Guzmán fue encontrada sin vida en una fosa común

Este 22 de mayo la justicia mexicana determinó que Ruiz había incurrido en uso excesivo de la fuerza y la condenó a seis años y dos meses de prisión más el pago de una multa de 15.800 dólares.

Después de la sentencia, la Fiscalía del Estado mexicano declaró exenta de responsabilidad penal a Ruiz.

“La Fiscalía se desiste de acción penal contra Roxana Ruiz Santiago, sentenciada por homicidio. Tras conocerse la sentencia, el Fiscal General de Justicia, con base a sus facultades, instruyó someter a revisión el caso”, detalló la institución.

Con esta decisión, la mujer no pisará la cárcel, pues la autoridad que la acusó desistió de pedir un castigo contra ella.

“Lo que busco es que tenga una sentencia absolutoria y que tomen en cuenta que yo me defendí, simplemente defendí mi vida en una situación que ya muchos conocen. Primero fue la violación y si no hubiese existido una violación yo no tendría motivos para defenderme y entonces nadie hubiese salido herido”, puntualizó la mujer.