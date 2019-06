Se jubila Frida, la heroica perra rescatista de México

No estoy llorando... bueno sí. Así despide la @SEMAR_mx a la famosa Frida. ?? Video: @DiegoBorbollaTV . pic.twitter.com/ak38j3vdV7

En ese colegio fallecieron 26 personas, entre ellos 19 niños.

Frida, especialista en la detección de personas vivas entre los escombros, también participó en las labores de rescate tras el terremoto de Ecuador de 2016.

La imagen de la perra rescatista dio la vuelta al mundo en los medios y las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de unidad durante el terremoto de México.

“Frida, como marino naval has enaltecido el nombre de nuestra institución, has cumplido tu misión con honor, has unido el corazón de México. Buena mar y mejores vientos a nuestra querida Frida”, concluyó el funcionario.