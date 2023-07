¿Salvados por extraterrestres? Exempleado de la Nasa afirmó que los aliens evitaron una terrible guerra nuclear; esta es la historia

Por otro lado, el poder darle respuesta a ese cuestionamiento es otro de los grandes objetivos que tiene la ciencia en el mundo , sin embargo, hasta ahora no se conoce ni el detalle más mínimo sobre el mensaje.

Sin duda alguna, hasta el día de hoy, las teorías sobre si existen los aliens o no son una completa incógnita para el mundo. Cuando se habla del tema, siempre hay opiniones divididas sobre si hay vida en el resto de planetas que rodean la Tierra.

Tampoco se ha podido conocer, hasta ahora, que alguien haya tenido un contacto directo con alguna raza extraterrestre o alien. Sin embargo, las mayores autoridades astronómicas no se han atrevido tampoco a negar la posibilidad de que si haya vida en otro planeta que no sea la Tierra.

A pesar de ello, esa intención se ha mezclado con la de saber si se puede habitar o generar vida en otros planetas. Hasta ahora no ha habido novedades desde hace algunas décadas, teniendo en cuenta que se han llevado cultivos microscópicos o se ha estudiado el suelo de marte.

En una parte de su intervención, el exastronauta afirmó que eso se dio gracias a que ellos (los aliens), al parecer, intervinieron en la prueba de lanzamiento de misiles de White Sands, en Nuevo México.

“White Sands era un campo de pruebas para armas atómicas y eso es lo que les interesaba a los extraterrestres. Querían saber sobre nuestras capacidades militares. Mis conversaciones con personas de la comunidad militar y de inteligencia mostraron que los extraterrestres estaban tratando de evitar que fuéramos a guerra y ayúdanos a lograr la paz en la Tierra”, sostuvo el exempleado de la NASA.

Estas declaraciones generaron eco y por eso, Nick Pope, un exalto funcionario del Ministerio de Defensa británico que investigó los ovnis por décadas, se pronunció acerca las afirmaciones de Mitchell. Aunque no las negó por completo, lo desmintió en gran parte.

“Edgar es una persona muy respetada y fue un honor conocerlo. Sin embargo, la mayor parte de la información que tiene es de segunda mano y no tiene experiencia de primera mano. Si bien tuvo acceso a documentos gubernamentales y militares, no revela sus fuentes, por lo que no podemos estar completamente seguros de lo que dice”, explicó Pope.