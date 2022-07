En Sri Lanka los manifestantes prometen no invadir más edificios, ¿siguen las protestas? El mandatario Rajapaks, que todavía no renuncia de manera oficial, se quedará en Singapur. Se presume que su dimisión no se ha dado para evitar ser capturado.

La crisis se desató en el país asiático por la imposibilidad de acceso a alimentos, medicamentos y combustible. FOTO EFE