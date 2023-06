A bordo del Titán viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la compañía que opera el sumergible, y que cobraba 250.000 dólares por turista.

Entérese: Submarino sufrió una “implosión catastrófica” y restos se encontraron a unos 500 metros del Titanic

Según documentos legales obtenidos por The New Republic, en un caso fechado en 2018, el empleado de OceanGate David Lochridge, piloto de un sumergible, hizo varias alertas sobre la seguridad del submarino. Según un comunicado de prensa, Lochridge era director de operaciones marítimas en ese momento, “responsable de la seguridad de toda la tripulación y los clientes”.

The New Republic publicó un informe en el que reveló que el empleado se quejó puntualmente de que el submarino no era capaz de descender a profundidades tan extremas. Después de esas revelaciones fue despedido.