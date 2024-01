“No hay duda, a mi parecer, de que él manipuló, instigó, ayudó e indujo a una insurrección el 6 de enero. Sin embargo, habiendo dicho eso, no me corresponde a mí decidir eso hoy”, ha subrayado la republicana Catherine McCrory, aludiendo a que la junta no cuenta con jurisdicción para zanjar el desafío, según ha recogido la cadena CNN.

En respuesta a la decisión, el magnate ha afirmado en la red social Truth Social que “ama Illinois”. “Gracias a la junta electoral del estado de Illinois por su fallo 8-0 para proteger a los ciudadanos de nuestro país de los lunáticos de la izquierda radical que están tratando de destruirlo”, ha agregado.