El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que no habrá “Minsk 3”, en referencia a los acuerdos internacionales para poner fin a la guerra en Donbás, y se expresó en contra de un alto el fuego inmediato con Rusia. “No estamos listos para un alto al fuego. Ya explicamos que no habrá Minsk 3, ni Minsk 5, Minsk 7. No jugaremos a estos juegos”, dijo desde Kiev. Además, Zelenski destacó que, si las hostilidades terminan ahora, su país perderá la mitad de su territorio. Un alto el fuego ahora mismo supondría una “trampa”, aseguró.