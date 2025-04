Sesión de crioterapia dejó una muerta y una herida en gimnasio de Francia, ¿qué pasó?

Aunque esta técnica puede causar graves efectos secundarios, en Francia no hay una reglamentación clara sobre el tema.

No obstante, “el hielo se utiliza a menudo para obtener beneficios que no están probados”, señalaba en 2024 un artículo del British Journal of Sports Medicine, que advertía el alto precio a nivel medioambiental de este método.

Varios estudios, citados por promotores de la crioterapia, hacen hincapié en sus beneficios, pero son de baja calidad, como lo señaló un análisis de 2019 del Instituto francés de Salud e Investigación Médica.

