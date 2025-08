No habrá debut de Jarlan Barrera: estos son los convocados del DIM para iniciar el camino en la Copa Betplay

Aunque es posible que el Rey de Corazones salga con una nómina alterna para medirse con Jaguares en la ida de los play-off a los octavos de final de la Copa, entre los jugadores que concentraron en el Hotel Dann Beltford de El Poblado, están hombres importantes como Washington Aguerre, Daniel Londoño, Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski y Brayan León Muñiz.

No obstante, también hay una ausencia que sorprendió: el volante samario Jarlan Barrera, fichaje estelar del cuadro rojo para este semestre, no entró en la lista de elegidos por Restrepo. Se esperaba que hiciera su debut en este encuentro. No obstante, se sabe también que el cuerpo técnico del elenco antioqueño no incluye a hombres que no estén 100% en lo físico y el mediocampista no tiene minutos desde mayo de este año.

Así las cosas, el entrenador llamó a Éder Chaux y Washington Aguerre para la portería. En la zona defensiva están Fainer Torijano, José Ortiz, Jhon Palacios, Daniel Londoño, Léyser Chaverra; para el medio campo y los carriles los elegidos fueron Juan David Arizala, Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Diego Moreno, Baldomero Perlaza, Léider Berrío, Jaime Alvarado, Ménder García.

Los delanteros del Medellín para este encuentro serán Luis Sandoval, Jáder Valencia, Francisco “El Polaco” Fydriszewski y Brayan León. Los rojos pondrán “toda la carne sobre la mesa” en su enfrentamiento ante los cordobeses. La vuelta será el próximo 7 de agosto en el estadio Jaraguay de Montería.