Venezuela y EE. UU: confirmación de un diálogo sin una agenda

Mientras Jesús Wever, migrante venezolano, cuenta cómo registró a su hijo en la Registraduría para que este obtenga la nacionalidad colombiana, se le quiebra la voz al saber que su bebé ya no será más apátrida.

Su hijo Thiago David, cuyo nombre significa enviado de Dios, tiene trece días de nacido y llegó al mundo en Pasto, Nariño, la misma semana que el Gobierno aprobó la Resolución 8470 que dará la nacionalidad a los hijos de migrantes venezolanos nacidos desde el 18 de agosto de 2015 hasta el 20 de agosto de 2021.

Esa medida comenzó a marchar ayer y Thiago David es uno de esos 25.000 pequeños que ahora tienen la oportunidad de ser colombianos. Para materializar esa ciudadanía, padres como Jesús solo tienen que acercarse a una sede de la entidad con el Certificado de Nacido Vivo y un documento que demuestre que los progenitores son venezolanos.

Este migrante, de 29 años, hizo la tarea la semana pasada. Entonces, ahora solo está a la espera de que la Registraduría realice la actualización automática del documento de su hijo y de los otros niños que nacieron antes de la entrada en marcha de la resolución, gestión que puede tardar hasta el 20 de diciembre.

“Salimos por una mejor vida y no hay mejor forma de tenerla que darle todo a tu hijo. Si no puedes darle la nacionalidad ni siquiera, no le estás dando vida”, sentencia Wever.

Para niños sin registro

Mientras algunos padres como Wever ya tenían a sus hijos registrados y contaban con un documento que decía “No valido para demostrar nacionalidad”, hay otros que no han hecho ese proceso, por falta de recursos, desconocimiento o, simplemente, porque su hijos apenas están naciendo.

Josil Ascanio cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela en diciembre de 2018, cuando tenía cinco meses de embarazo, porque “en Venezuela no hay condiciones para tener hijos”. Su bebé, Steven Guzmán, ahora tiene cuatro meses y no ha sido registrado.

Para casos como el de Josil la Registaduría ya tiene habilitados los procesos y estos padres solo deben acercarse a una de sus sedes con el certificado de nacido vivo y un documento que certifique que son venezolanos. Al hacer el trámite, les entregarán el Registro Civil de Nacimiento con un apunte que dice “Válido para demostrar nacionalidad” en la parte inferior.

La representante Adjunta de Acnur en Colombia, Yukiko Iriyama, comenta que esta medida es una expresión de solidaridad por parte del gobierno ya que “tener nacionalidad es un derecho fundamental y la regulación es un buen ejemplo para otros países de la región”.

Por ahora, la resolución caduca en agosto de 2020, o antes si la Cancillería así lo dispone. Finalmente, los padres que realicen el procedimiento por primera vez no tendrán que pagar para que sus hijos tengan la nacionalidad .