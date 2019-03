“La dictadura de Venezuela solo entiende el lenguaje del miedo”

El nombramiento del uruguayo Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015 cambió en gran medida el panorama geopolítico de la región. Para Gonzalo Koncke, jefe de su gabinete, el principal impacto fue que, a partir de entonces, fue posible hablar de presos políticos y dictadura en países como Venezuela y Nicaragua.

Bajo la administración de Almagro, antiguo aliado del presidente uruguayo José Mujica, la OEA cobró relevancia como una plataforma de presión contra gobiernos de izquierda cuestionados por violaciones de Derechos Humanos, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, y el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Este liderazgo multilateral es incluso más visible a partir de enero de este año, cuando Maduro dejó de ser reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente y, en su lugar, al menos 50 países dieron su respaldo al opositor Juan Guaidó para encabezar una transición.

Koncke, número dos de la OEA, habló con EL COLOMBIANO sobre el rol de la organización en esta coyuntura.

¿Por qué no ha habido consenso en la OEA para reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela?

“La Asamblea General de la OEA ya dijo que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue ilegítima y, en enero de este año, el Consejo Permanente lo desconoció como presidente. Cuando los dos máximos organismos se pronunciaron, no es necesario someter el asunto a más votaciones. La conclusión lógica es el reconocimiento de Guaidó como única autoridad legítima en el país junto a la Asamblea Nacional. Considero que ese es el camino para el fin de la dictadura que tiene que suceder”.

Pero en la votación del 24 enero no hubo mayoría para reconocer a Guaidó...

“En esa ocasión no se presentó un texto de resolución. Simplemente 16 países expresaron su respaldo al presidente interino y el resto o bien se abstuvo de opinar o lo hizo de forma contraria. De igual forma, el reconocimiento termina siendo un acto de los países, no tiene por qué darse en un órgano colectivo”.

¿Cómo interpreta la posición neutral de países como México y Uruguay?

“Uruguay ha tenido una posición poco consistente frente a este asunto. Por un lado, está en la OEA, que desconoce a Maduro; por otro creó el mecanismo de Montevideo, integrado únicamente por países que reconocen al régimen, y además hace parte del Grupo internacional de contacto promovido por la Unión Europea y que pide elecciones libres en Venezuela. Cuando uno está a la vez en el grupo de países que reconoce a Maduro y en el grupo que pide elecciones, hay una inconsistencia”.

¿Qué opina de la polémica sobre quién quemó los camiones con ayudas humanitarias en la frontera?

“Todos leímos el artículo de The New York Times que dice que fueron los opositores. Pero lo central no es quién puso la chispa que termina incendiando el camión. Lo importante de esta situación es que había ayuda intentando ingresar y un régimen bloqueándola, sin sentido alguno de humanidad.

¿Por qué la OEA respalda una negociación con Ortega a Nicaragua, pero en Venezuela rechaza esta opción?

“Son situaciones políticas diferentes. En Nicaragua hoy está operando una mesa de negociación con el gobierno, la oposición y que ha aceptado la participación como testigos del nuncio apostólico y de un representante de la OEA. El gobierno de Nicaragua anunció un cronograma para la liberación de los presos políticos señalados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con todo lo trágico que ha sucedido desde el 18 de abril, hay una lógica de negociación política que no existe en Venezuela, donde han fracasado unos cuatro intentos de negociación y la dictadura ha demostrado que solo entiende dos lenguajes: el miedo y el interés personal”