Guaidó llama a “Venezuela a las calles” para derrocar a Maduro

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, llamó en la noche de este martes a “toda Venezuela a las calles” para continuar este miércoles la que denomina la “Operación Libertad”, con la que espera que abandone el poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien no se refirió de forma directa.

“Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones”, dijo Guaidó en un video publicado en sus redes sociales.