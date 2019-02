Así fue el #23Feb, cuando la fe venezolana fue bloqueada en la frontera

Para Carlos Romero, politólogo e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, el hecho de mayor notoriedad ayer fue la ruptura de relaciones diplomáticas del Gobierno de Maduro con Colombia. Dijo que las escaramuzas registrada en la frontera son indicador de un “calentamiento de las relaciones” entre ambos países y el posible comienzo de un escalamiento militar. “Esa fue la noticia más importante, no lo que ocurrió con las ayudas humanitarias”, opinó. Romero sugirió tres escenarios futuros: el incremento de la escalada militar, intervención multilateral para evitar mayor tensión o un conflicto abierto. “Prefiero que se pueda atajar a tiempo”, añadió. A su parecer, la figura de Guaidó no se fortaleció con los hechos de ayer porque apareció “muy apadrinado” desde Colombia y ese “es un mal mensaje para las Fuerzas Armadas”. Concluyó que las 61 deserciones no permiten deducir que hubo un quebrantamiento o fractura en las Fuerzas Armadas.