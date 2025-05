Detalles de la vida del papa León XIV como misionero: “comía todo lo que le ofrecían”

La espiritualidad agustina convirtió al papa en un hombre de unión y comunión. “Nosotros nos encontrábamos frecuentemente cuando estuvimos sirviendo a la Iglesia de Chiclayo desde febrero de 2017 a diciembre de 2022. Luego, él tenía muchos viajes frecuentes a Roma y yo le dije en ese tiempo: ‘Roberto, creo que te estás yendo mucho a Roma; cuidado que te quedes ahí. Lo único que te pido es que ojalá me ayudes a abrazar a un papa (Francisco)’... y él me dice ‘abrázame’”, aseveró Piscoya mientras se reía de ese momento que no olvidará y que confirma que Sumo Pontífice también acudía al sentido del humor.

“Toda la vida le he dicho Roberto. Lo conozco desde 1996 y decidí acompañarlo en mi vida religiosa como agustino. Yo estuve con los agustinos 10 años y me retiré por una situación de salud. Roberto entró muy pequeño (14 años) al preseminario de los agustinos, y luego de eso hizo sus estudios en la universidad”, dijo el invitado, al recordar, por ejemplo, que el religioso siempre comía lo que le ofrecieran en los lugares que visitaba.

Su amigo también explicó que “Roberto no tenía ninguna aspiración antes ser cardenal. Ni siquiera pensó que iba a ser cardenal y menos que sería papa. Lo que recuerdo de él es que era una persona muy disciplinada, porque a las 4:00 a.m. se despertaba para orar, a las 5:00 estudiaba y a las 6:00 ya estaba en la capilla celebrando la misa. Eso que él transmitía a nosotros nos decía mucho y sabíamos que podría tener responsabilidades mayores”, añadió.

En una tranquila casa de ladrillo en New Lenox, un suburbio al suroeste de Chicago, John Prevost aún se acostumbra a una nueva realidad: su hermano menor, el cardenal Robert Francis Prevost, es ahora el Papa Leo XIV, el primer sumo pontífice nacido en Estados Unidos.

“Él decía que no iba a pasar, que no había manera”, recuerda John con una mezcla de asombro y ternura. “Pero aquí estamos. Es el Papa (...) Uno de los sacerdotes me dijo el sábado pasado que las probabilidades en Las Vegas eran de 18 a 1”, contó John, de 71 años, en una entrevista concedida el jueves a The New York Times, “Estaba convencido. Me dijo: ‘Va a ser tu hermano, sin duda’”.

La familia Prevost, de profundas raíces católicas, creció en Dolton, una comunidad al sur de Chicago, donde asistían a misa en la parroquia de St. Mary of the Assumption. Su padre, Louis, era superintendente escolar, y su madre, Mildred, bibliotecaria y activa participante en la vida parroquial.

“Rob siempre ha tenido un deseo profundo de ayudar a los marginados, a los que no tienen voz (...) Es algo que aprendimos desde casa”, agrega.

Según su hermano, el nuevo papa no es alguien dado a los lujos. “Es una persona simple, realmente. No va a salir a cenar un menú de 19 tiempos”, dijo. El pasado agosto, el entonces cardenal pasó varias semanas alojado en la casa de John, disfrutando de una vida sencilla, en familia.

Pese a su carácter reservado, John asegura que el Papa Leo XIV no dudará en alzar la voz cuando sea necesario. “No creo que se quede callado mucho tiempo si tiene algo que decir”, afirmó. “Sé que no está contento con lo que pasa con la inmigración. Y si tiene que hablar, lo hará”. A lo largo de su carrera eclesiástica, Robert Prevost fue escalando con humildad y determinación. En un inicio, rechazaba incluso la posibilidad de ser papa. “Decía ‘absolutamente no, por Dios, no’. Pero con el tiempo, eso cambió a ‘si es lo que Dios quiere, lo aceptaremos’”, agregó su hermano que además reveló la conversación que tuvieron la noche anterior al inicio del cónclave.

“La noche anterior al cónclave, Rob me preguntó: ‘¿Cómo debería llamarme?’”, contó John en entrevista con el Daily Herald. “Ahí supe que había, aunque fuera pequeña, una posibilidad real”.

La pregunta fue formulada en tono casual, sin más contexto que la inminente entrada de Robert a la Capilla Sixtina con los otros 132 cardenales electores. Sin embargo, en la mente de John, fue una especie de presagio.

“Empezamos a lanzar nombres sin parar. Le dije que no eligiera León porque sería el 13”, recordó entre risas. “Pero después investigó y vio que en realidad sería el 14. Se ve que ya lo estaba considerando en serio”.