Daniel Sancho, confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta, está a la espera de que lo llamen a juicio en Tailandia y, mientras eso ocurre, detalló que en los últimos días las autoridades de ese país asiático han comido en la mesa con él y hasta le han dado hospedaje en el “mejor hotel”.

“Estoy bien, me tratan muy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas a la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla que es Anantara. Y vamos, es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida”, dijo Sancho en conversación con los medios españoles.

El crimen del cirujano plástico de 44 años se conoció en la tarde del 5 de agosto cuando Daniel Sancho –hijo de un reconocido actor español– confesó haber desmembrado a su víctima en 14 pedazos y haber repartido su cuerpo en basureros, vertederos y en el mar.

“Él (Edwin Arrieta) estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, fue la explicación de Sancho cuando se le preguntó por las razones del crimen.

