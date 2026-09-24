Xi Jinping afirmó que China y Estados Unidos deberían ser “socios en lugar de rivales”

El presidente chino, Xi Jinping, instó a la cooperación con Estados Unidos, según informaron los medios estatales de Pekín, luego de ser recibido en Washington por el presidente Donald Trump.

“Nuestros dos países deberían ser socios en lugar de rivales”, dijo Xi en unas declaraciones escritas publicadas por la agencia estatal de noticias Xinhua, y agregó que “los pueblos chino y estadounidense han disfrutado de intercambios amistosos de larga data, y nuestros intereses están profundamente entrelazados”.

Estas declaraciones se produjeron antes de las conversaciones, muy seguidas, entre Trump y Xi, quienes se estrecharon la mano en la alfombra roja tras la llegada del líder chino a la capital estadounidense.

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Se prevé que entre los temas de debate más espinosos se incluyan el comercio, la competencia tecnológica —en particular en inteligencia artificial— y el apoyo diplomático y económico de Pekín a Teherán.

Xi afirmó que esperaba “mantener intercambios en profundidad con el presidente Trump sobre cuestiones importantes relativas a nuestras relaciones bilaterales y la situación mundial”, informó Xinhua.

Según Xi, los países deberían “trabajar juntos para fomentar una relación estable caracterizada por la cooperación como pilar fundamental, la competencia dentro de límites razonables, las diferencias manejables y las perspectivas de paz”.