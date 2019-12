Ya están claros los cargos, ¿qué viene en el juicio contra Trump?

No obstante, en su opinión, sacar adelante el impeachment no es para los demócratas un asunto netamente electoral, sino “de dignidad”, pues “no quieren que se acaben los cuatro años de mandato de Trump sin haberle hecho algún juicio, sobre todo después que los republicanos le hicieron en su época un impeachment a Bill Clinton por razones, según los demócratas, muy inferiores a éstas. Quieren que Trump quede en la historia como un presidente imputado”.

Aunque la presentación del escrito de acusación supone la formalización del impeachment, Bitar explica que la resolución “es una propuesta que tiene que ser aprobada por el Comité Judicial para que pase al pleno de la Cámara de Representantes y allí se vote si se aprueba o no”, lo que podría ocurrir esta misma semana.

Dominada por una mayoría demócrata, “lo más seguro es que la Cámara sí apruebe la resolución” y así se completa la formalización de la acusación “para que después pase al Senado al juicio como tal”.

En palabras del presidente de la Sociedad Internacional de Criminología, con sede en Washington, Emilio Viano, lo que ocurre, en comparación con un proceso judicial ordinario, es que “el Senado se transforma en jurado, la Cámara de Representantes en el fiscal y el presidente es el acusado. El Senado escucha y al final decide”.

Con una mayoría republicana, las cuentas en el Senado están más reñidas y el impeachment podría embarcarse a un fracaso seguro. Sin embargo, considera Viano, “nunca se sabe”.

“El juicio es un escenario en el que muchas cosas nuevas podrían aparecer. Nuevos testigos, podrían de hecho incluirse las declaraciones de personas que hasta ahora se han negado a hablar, como el jefe de Gabinete, Michale Mulvaney. La probabilidad de que haya republicanos que cambien de opinión es muy poca, pero es posible”.

Ambos analistas coinciden en que los efectos del juicio no mellarán la popularidad de Trump, que parece seguir estable a pesar del proceso. “La gente que lo ama, lo ama, quien lo odia, lo odia. Esto no cambia mucho la intención de voto”, afirma Bitar, a lo que Viano añade que “hasta ahora el público estadounidense no ha estado muy identificado con este caso. Es una discusión legal en la que no hay una víctima, no hay sangre derramada. Por eso la etapa en el Senado lo que va a hacer es agregar drama y despertar algún interés. Esa puede ser la semilla para que las cosas cambien en las elecciones de 2020” .