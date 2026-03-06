Mientras busca reelegirse, la Corte cita a indagatoria a David Racero por el caso del fruver

El proceso judicial busca esclarecer si el congresista habría utilizado de manera irregular a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con ese negocio particular, así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran consignaciones de dinero a sus cuentas.

Mientras el representante a la Cámara David Racero adelanta su correría política para asegurar otros cuatro años en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia de Colombia avanza la investigación en su contra por el escándalo relacionado con un fruver que sería de su propiedad. La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal lo citó a indagatoria por el presunto delito de concusión, diligencia que se realizará el próximo lunes a las 8:30 de la mañana ante el despacho del magistrado César Reyes .

Según informó la Sala de Instrucción, también se investigan las circunstancias en las que algunos funcionarios de la UTL habrían hecho transferencias con parte de su salario. En particular, el expediente analiza el papel de Jhon Leonardo García Lara, exintegrante del equipo legislativo de Racero, quien presuntamente habría realizado labores ajenas a sus funciones en el Congreso por solicitud del congresista.

Las denuncias sobre este caso fueron reveladas por el periodista Daniel Coronell, quien publicó audios y conversaciones que darían cuenta de que García habría terminado atendiendo el negocio de frutas y verduras durante la pandemia.

En uno de los audios divulgados, Racero describe las condiciones laborales para un puesto en el establecimiento, un salario mensual de un millón de pesos, sin prestaciones legales, para una jornada de trabajo de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a sábado.

“No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, un día de descanso a la semana”, se escucha decir al congresista en la grabación.

En la conversación también se detallan múltiples funciones para el cargo, que incluyen operar la caja, limpiar baños, preparar pulpas de fruta, trapear pisos y organizar alimentos. “Ellos tienen que hacer todo... son toderos”, dice Racero en otro fragmento del audio.