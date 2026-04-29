“Nos arruinó todo”: El portero de Junior responsabilizó a su compañero Jermein Peña de la derrota en Libertadores

El camino de Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores continúa complicándose. El equipo ‘tiburón’ cayó 2-0 ante Sporting Cristal en la tercera fecha del torneo y sigue sin conocer la victoria en el certamen continental, en una noche marcada por un hecho que cambió por completo el desarrollo del partido.

El punto de quiebre llegó temprano. Apenas al minuto 21, la expulsión del defensor Jermein Peña obligó a replantear todo lo trabajado durante la semana por el técnico Alfredo Arias. Con un hombre menos durante gran parte del compromiso, Junior perdió orden, solidez y cualquier margen de maniobra frente a un rival que supo aprovechar la ventaja.

Más allá del resultado, lo que dejó secuelas fue el ambiente en el vestuario. El arquero uruguayo Mauro Silveira no ocultó su molestia y fue contundente al analizar lo sucedido. En declaraciones a ESPN, señaló que la expulsión “arruinó todo lo que preparamos en la semana” y calificó la acción como una “falta de respeto” hacia el equipo.