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Protestas en Bogotá: Tras denuncias por intervención policial, Lara defendió respuesta frente al Museo Nacional

El ministro del Interior aseguró que las autoridades acudieron al diálogo para atender las manifestaciones en La Perseverancia y el Museo Nacional. En este último punto, afirmó, la Policía intervino después de que un grupo mantuviera el cierre de la vía.

  • Frente al Museo Nacional, diferentes grupos se reunieron en contra de la desmatelación de obras de arte. Foto: Colprensa
    Frente al Museo Nacional, diferentes grupos se reunieron en contra de la desmatelación de obras de arte. Foto: Colprensa
El Colombiano
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Publicado hace 1 hora Actualizado hace 7 minutos
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Luego de un fin de semana en el que manifestantes se movilizaron al frente de la sede del Museo Nacional en Bogotá, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó las actuaciones de las autoridades y aseguró que la intervención de la Policía respondió a la negativa de un grupo de manifestantes a desbloquear la carrera Séptima.

Según el funcionario, la atención de las concentraciones se coordinó desde un Puesto de Mando Unificado dirigido conjuntamente por el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en cada lugar llevaron a desenlaces diferentes.

En La Perseverancia, relató Lara, el bloqueo afectaba el acceso a una estación de policía. Tras una etapa de diálogo, los manifestantes se comprometieron a mantener un carril habilitado y a no cerrar la totalidad de la vía.

“Ante ese compromiso, la Policía se retiró y la protesta continuó de manera pacífica, garantizando la movilidad”, señaló el ministro.

Frente al Museo Nacional, entretanto, la concentración transcurrió inicialmente sin afectar el tránsito, mientras funcionaba la ciclovía.

Lara indicó que, por la presencia de menores de edad, participaron equipos del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y gestores del Distrito.

La situación cambió cuando terminó la ciclovía y se produjo, según su reporte, un bloqueo total de la carrera Séptima. El ministro aseguró que las autoridades dialogaron con los manifestantes y les solicitaron habilitar el paso. También señaló que líderes políticos pidieron respetar el Decreto 1525 y los corredores solidarios.

“Ante la insistencia de un remanente en mantener el bloqueo total, la Policía intervino únicamente para restablecer la movilidad”, sostuvo.

No obstante, a través de redes sociales surgieron reclamos por la forma en que la fuerza pública respondió a la manifestación. Esto, debido a que la recién nombrada Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) —que reemplazó a la UNDMO y contempla al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)—, lanzó agua a presión en tanques a las personas que protestaban en el lugar.

El funcionario defendió esa decisión con el argumento de que el cierre afectaba una de las principales vías de la capital. “De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total de la carrera Séptima, una de las principales arterias de Bogotá”, afirmó.

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En su balance, Lara aseguró que las autoridades protegieron tanto la manifestación pacífica como los derechos de quienes no participaban en ella. “Ni un derecho menos para quienes protestan ni un espacio más para las vías de hecho”, concluyó.

¿Por qué se dio la manifestación en el Museo Nacional?

Luego de que se conociera la desinstalación de más de 30 obras que permanecían en exposición en el Museo Nacional, referentes a la lucha de la comunidad LGBTI+, al movimiento feminista y sobre temas del Acuerdo de Paz, diferentes grupos decidieron realizar un plantón.

Justamente, este se realizó el sábado y el domingo, al frente del Museo, que está alojado en la carrera séptima al sur de Bogotá. En el plantón se pidieron respuestas sobre las causas de la desmantelación de las obras.

Lea también: Estos son los puntos que, según el minInterior Rodrigo Lara, tendrá en cuenta el Gobierno para soberanía de San Andrés

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué intervino la Policía frente al Museo Nacional en Bogotá?
Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la Policía intervino porque un grupo de manifestantes mantuvo el bloqueo total de la carrera Séptima después de los llamados a habilitar el paso. El funcionario aseguró que la actuación buscó restablecer la movilidad.
¿Qué pasó con la protesta frente al Museo Nacional cuando terminó la ciclovía?
Según Lara, la concentración pasó de desarrollarse sin afectar el tránsito a bloquear completamente la carrera Séptima. El ministro señaló que las autoridades intentaron acordar la apertura de la vía antes de intervenir.
¿Por qué la Policía se retiró de la manifestación en La Perseverancia?
La Policía se retiró después de que los manifestantes se comprometieran a mantener un carril habilitado y a no cerrar toda la vía, de acuerdo con el ministro. Lara aseguró que la protesta continuó pacíficamente y permitió la movilidad.

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