Karol G resumió ese recuerdo en un post de Instagram: “Los sueños se cumplen. ¡Qué chimba!”. Fue el inicio de un camino que en 2006 la llevó al reality Factor XS , donde no tuvo suerte ante José Gaviria, Marbelle y Juan Carlos Coronel, los jurados de esa edición. No llegó a las galas. Ese no que recibió, sin embargo, la llenó de confianza y de ganas de abrirse un camino en la música. Estaba feliz porque era su primera vez en la televisión, consiguió amigos e hizo contactos, y tras el programa logró su primer contrato discográfico.

“Yo escogí este camino y no tengo por qué quejarme, estoy agradecida por no poder dormir por tanto viaje por este maravilloso trabajo”, dijo en esa nota en la que reconoció su admiración por Shakira y le agradeció a “José” (J Balvin) por estar pendiente de ella, por guiarla y llenarla de consejos.

Allí tuvo como maestra a Mirabay Montoya, hija de la pianista Teresita Gómez, con quien corroboró que la música no era solo un pasatiempo en su vida, sino a lo que se quería dedicar, tanto así que se inscribió en el pregrado de música, pero no se matriculó.

Ser la número uno

En la entrevista con Viernes expresó que su sueño era alcanzar un número a nivel mundial y ya lo cumplió con Tusa (2019) y Bichota (2021). Esa idea de llenar estadios y coliseos, que expresó de manera premonitoria ese año ya es una realidad.

Su carrera internacional despegó en 2018 cuando fue nominada por primera vez al Grammy Latino y ganó como Mejor artista nueva. Al año siguiente fueron tres postulaciones y este 2021 ganó la de Mejor interpretación reguetón por Bichota. De paso se convirtió en la primera mujer del género urbano en ganar un Grammy Latino. Este tema ha sido fundamental para su carrera, porque además estuvo más de siete meses en el top de las más reproducidas en distintas plataformas musicales y en el listado de Billboard.

Sobre lo que comenzó a vivir con Tusa y con Bichota, este tema le dio el nombre al actual tour con el que ya ha ido a 26 ciudades de Estados Unidos, le dijo a EL COLOMBIANO en 2020 que ese momento lo había visualizado “al 1.000 %. Creo que lo más importante de cuando uno comienza a soñar es creérselo. En mi corazón estaba convencida de que lo iba a lograr, así que sí me lo soñé y me lo creí, pero no lo di por hecho, me puse a trabajar para lograrlo y me encanta que ahora se están dando las cosas”.

De todos esos sueños que trazó como Carolina y luego como Karol G ya los ha ido cumpliendo, con creces uno a uno: ya es la número uno del mundo urbano si se cuentan los premios y las reproducciones.

Hoy suma uno más: en septiembre de 2018 dio un concierto gratuito en las afueras del estadio, frente al Obelisco. Ese día se le metió en la cabeza que quería un espectáculo en el estadio, adentro, con lleno total. Ese sueño lo cumple hoy, 4 de diciembre de 2021 y lo repite mañana. Porque esa niña que una vez cantó qué voy a hacer, qué voy a hacer // qué voy a hacer si Eva María se fue ya creció. Ahora tiene el pelo azul, 44 millones de seguidores en Instagram, le abrió el camino a otras mujeres en el reguetón, tiene un estilo propio, muy urbano, muy Medellín, muy Puerto Rico, le canta al despecho, hace cantar a los hombres entusados, llena estadios y no olvida, nunca, a su ciudad. Por eso regresa