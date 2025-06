Ataques iraníes alcanzan hospital en Israel y dejan 47 heridos, Netanyahu amenaza al líder supremo iraní

El ministro de Defensa de Israel dijo poco después que al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, “ya no se le puede permitir seguir existiendo”.

En el séptimo día del conflicto sin precedentes entre los dos archirrivales de Oriente Medio, el presidente estadounidense Donald Trump , aliado de Israel, no descartó una acción militar para desbaratar el programa nuclear de Irán, acusado, pese a sus desmentidos, de intentar fabricar el arma atómica.

“Ustedes han traicionado el régimen de no proliferación, ustedes han hecho del OIEA un socio de esta injusta guerra de agresión”, escribió en la red X el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, en un comentario dirigido al jefe del organismo, el argentino Rafael Grossi.

El miércoles, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, proclamó que su país nunca se rendiría, en respuesta al llamado de Trump a “rendirse sin condiciones”.

Irán reafirmó este jueves que “todas las opciones están abiertas”, en caso de una intervención estadounidense en el conflicto, después de que el guía iraní advirtiera a los Estados Unidos que tal intervención causaría “daños irreparables”.

Donald Trump aseguró el miércoles que aún no había tomado una decisión sobre una posible participación de los Estados Unidos en los ataques de Israel contra Irán, afirmando ante la prensa: “Podría hacerlo o podría no hacerlo”. “No he tomado (una decisión) definitiva”, dijo más tarde.

Al ser consultado sobre una posible caída del régimen actual en Teherán, consideró que eso “podría suceder”.

Trump afirmó anteriormente que los Estados Unidos, si lo desearan, podrían matar al ayatolá Jamenei.

