Metaverso es un universo virtual, como si el internet se volviera un espacio para vivir cosas que pasan en la realidad, pero que no podrían pasar en ella: su imagen holográfica, o avatar, podría estar en un concierto en el que sus amigos están en el mundo real. También podría ir a montar bicicleta mientras está en su casa o reunirse con sus compañeros de trabajo que están físicamente en Londres, mientras usted sigue en Medellín.

En el metaverso la gente podrá trabajar, hacer deporte, ir de compras o jugar en esa realidad paralela. Los espacios cotidianos tendrán su versión digital, es decir, los lugares (casas, oficinas, salones) serán hechos a la medida de cada uno. ¿Y la interacción humana? Cambiará, los mensajes y juegos en el metaverso no se hacen de manera escrita o manual, es posible solo con las miradas y los gestos.

La palabra no es nueva, apareció por primera vez en 1992, en el libro Snow Crash , del escritor estadounidense Neal Stephenson .

No hay una fecha. “Al metaverso todavía le falta para poderlo construir porque requiere una infraestructura muy grande que ni las grandes compañías tecnológicas en este momento tienen, todo esto va a vivir en digital y falta saber cómo será soportado en la nube”, explica Escobar.

El metaverso está todavía en un nivel teórico, hoy de lo que se habla es de protometaverso, porque apenas está en sus inicios. Un ejemplo de esto es Roblox y Fortnite, videojuego en línea donde los usuarios pueden “vivir y encontrarse con los amigos”. Lo que seguiría o lo que propone el metaverso es no estar solo en un juego.

Esos son parte de sus avances, porque el metaverso no es exclusivo de Meta. Ese universo le interesa a muchos gigantes tecnológicos. Es, mejor dicho, lo que imagina la industria tecnológica en este momento para el futuro, porque además podría ser un espacio para las compras y los medios sociales. “Empresarios podrán crear nuevas piezas digitales que vivirán en lo digital, un arquitecto puede entrar y crear todo un complejo de casas que vivirán en digital, en la moda las marcas pueden crear prendas solo para el metaverso, vender ropa para que los usuarios la compren para vestir al avatar, es crear una economía digital solo para este espacio”, señala Escobar.

Ahora bien, la compañía advirtió que desarrollar productos interactivos para esta tecnología se demoraría de 10 a 15 años. Así que el futuro no está tan cerca, aunque se trabaje en él. Zuckerberg, por ejemplo, anunció que la realidad virtual llegará a Messenger este año, señaló los planes de un mercado virtual, también más actualizaciones para Oculus y una más para el próximo año de Oculus Quest 2, sus gafas de realidad virtual.

Detrás de ese mundo

“Esto tiene muchas implicaciones sociales, culturales e individuales porque al final es una transmutación de la persona, es el desarrollo de un personaje a partir de lo que es importante para uno”, comenta Iván Sánchez, jefe de estrategia de Dentsu en Colombia.

Y a diferencia de los actuales avances de realidad virtual, el metaverso permitirá que las actividades sean más inmersivas. En otras palabras, en un videojuego se está frente a una pantalla y se tienen unos controles, ahora con estos nuevos programas habrá la posibilidad de estar mucho más adentro de ese mundo e ingresar a otros espacios que desarrollarán las marcas para generar un contenido de valor a los usuarios.

Publicidad

Como tantas tecnologías que pretenden ser disruptivas tiene sus cosas buenas y sus malas. Sánchez expresa que las personas que no tienen habilidades sociales encontrarán en estos nuevos entornos la capacidad de reinventarse y desarrollar personalidades que tal vez en otro lugar no podrían. La otra cara de la moneda es la posibilidad de no volver a tener la interacción en el mundo físico y esto puede ser muy complicado.

A esto Juan Manuel suma otros puntos. Lo positivo: que será un entorno de cocreación y colaboración, algo que no se ha visto antes y permitirá una aceleración en los avances de la tecnología, se juntarán muchas áreas (arquitectura, derecho, moda, arte, por ejemplo) para crear nuevos desarrollos y propuestas.