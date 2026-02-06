x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Lo mató para no pagarle la carrera? A la cárcel un hombre por, presuntamente, asesinar a un taxista en el Valle de Aburrá

Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron el pasado 20 de enero. Conozca más detalles.

  • En la miniatura de arriba, la víctima, Jorge Eliécer Restrepo Batero. Abajo, el presunto responsable y judicializado, Maximino Mosquera Córdoba. FOTOS Laura Rosa Jiménez Valencia y Cortesía.
    En la miniatura de arriba, la víctima, Jorge Eliécer Restrepo Batero. Abajo, el presunto responsable y judicializado, Maximino Mosquera Córdoba. FOTOS Laura Rosa Jiménez Valencia y Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Maximino Mosquera Córdoba, de 36 años de edad, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del homicidio del taxista Jorge Eliécer Restrepo Batero en el municipio de Girardota, al norte del Valle de Aburrá, al parecer, para no pagarle el servicio de transporte que este le ofreció.

Lea más: Robo fallido: ladrón fue capturado tras enfrentamiento con funcionarios de la UNP en Medellín

De acuerdo con el ente de control, los hechos ocurrieron el pasado martes 20 de enero, cuando el victimario se subió al taxi en el barrio Niquía y le pidió al conductor que lo llevara hasta Girardota. Una vez arribaron al destino, y según lo expuesto por la investigación de la Fiscalía, Mosquera Córdoba se negó a pagar la carrera y, paso seguido, habría agredido a la víctima en el pecho con un arma cortopunzante.

Si bien el taxista fue llevado de inmediato al Hospital Pablo Tobón Uribe, falleció allí producto de la gravedad de las heridas.

El victimario no se allanó al cargo imputado la Fiscalía por el delito de homicidio agravado. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva.

¿Cómo fue su captura?

Una vez ocurrió el hecho el pasado 20 de enero a eso de las 4:30 de la tarde, las autoridades, informadas de la situación, acudieron al parqueadero donde se habría perpetrado el crimen, y al analizar los videos de las cámaras de seguridad vieron cómo Mosquera Córdoba salió del lugar para entrar al río. De inmediato iniciaron una persecución que acabó con la captura de este hombre, quien, además, es residente en la vereda donde sucedió todo. La detención se produjo a las 5:50 de la tarde.

Entérese: Fármacos para perros: la nueva mezcla que usan los traficantes para hacer tusi en Medellín

Los uniformados lo trasladaron a la estación de Policía de Girardota y allí lo detuvieron por el delito de tentativa de homicidio, teniendo en cuenta que en ese momento el taxista Restrepo Batero estaba luchando por su vida en el centro asistencial de Medellín. Una vez el conductor falleció, se le informó que debía responder por el delito de homicidio agravado.

Este fue el primer asesinato que se registró este año en Girardota, de acuerdo con los registros policiales. Durante el 2025 ocurrieron tres asesinatos, la cantidad más baja desde 2009, cuando hubo cuatro. Un año antes, este municipio había cerrado con 13 asesinatos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida