¿Lo mató para no pagarle la carrera? A la cárcel un hombre por, presuntamente, asesinar a un taxista en el Valle de Aburrá

Maximino Mosquera Córdoba, de 36 años de edad, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del homicidio del taxista Jorge Eliécer Restrepo Batero en el municipio de Girardota, al norte del Valle de Aburrá, al parecer, para no pagarle el servicio de transporte que este le ofreció. De acuerdo con el ente de control, los hechos ocurrieron el pasado martes 20 de enero, cuando el victimario se subió al taxi en el barrio Niquía y le pidió al conductor que lo llevara hasta Girardota. Una vez arribaron al destino, y según lo expuesto por la investigación de la Fiscalía, Mosquera Córdoba se negó a pagar la carrera y, paso seguido, habría agredido a la víctima en el pecho con un arma cortopunzante.

Si bien el taxista fue llevado de inmediato al Hospital Pablo Tobón Uribe, falleció allí producto de la gravedad de las heridas. El victimario no se allanó al cargo imputado la Fiscalía por el delito de homicidio agravado. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva.

¿Cómo fue su captura?