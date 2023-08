Por medio de las redes sociales se difundió un mensaje desde la semana pasada en el que se recomienda a los conductores no subir a determinados barrios de la comuna 3 (Manrique) por la delicada situación de orden público que se vive allá. Los habitantes de la zona han sentido el impacto de ver cómo se les dificulta conseguir un taxi o un carro de aplicación después de cierta hora.

“Se recomienda a los pilotos nocturnos que no ingresen después de las 21:00 h (9:00 p.m.) a Manrique Oriental, Jardín, Parque Gaitán, Palos Verdes y Santa Inés por problemas de seguridad”, dice el mensaje que se ha expandido viralmente entre todos los conductores.

Pero a diferencia de muchos chats que llegan a los celulares de taxistas y conductores de aplicación, este sí tendría veracidad y se estaría aplicando entre los gremios de conductores formales e informales con el objetivo de salvaguardar sus vidas.

César Cano, conductor de aplicación y quien tiene varios vehículos a su cargo, explicó que “mis muchachos ya no están subiendo por esas zonas porque consideran que es muy peligroso. De hecho, ya me dijeron que no iban a un taller que queda cerquita de Palos Verdes por el temor que hay por la seguridad”.