Especialistas médicos frenan suspensión de servicios al Hospital General de Medellín tras llegar a acuerdo

Según sostuvo el gremio de los especialistas, aunque ese faltante venía cubriéndose con recurso de caja propios de esa organización, de persistir el impago ya no disponían recursos para seguir operando y ya estaban comprometidos los pagos de seguridad social para los afiliados.

“Nosotros como organización hemos podido soportar durante varios meses el no pago del hospital; sin embargo, llega un momento en el que el flujo de caja se estrecha y ya no es posible continuar haciendo ese pago, igualmente no es posible pagar la seguridad social. Además, el reporte que nos pasan los especialistas es que hay en este momento ausencia de insumos, medicamentos necesarios, por ejemplo, para dar anestesiología, antibióticos, que son necesarios para dar una adecuada atención a los pacientes”, dijo Esteban Bustamante, vocero de los especialistas, añadiendo que la presión a la que se está viendo sometida la red hospitalaria del departamento tiene bajo riesgo el trabajo de los especialistas.