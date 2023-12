Se trata de la finca Aguas Vivas, un terreno inmenso ubicado entre El Poblado y Las Palmas, con una extensión de 147.000 m2. Este había sido traspasado por los dueños -IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el particular Juan Manuel Villegas- al Municipio en calidad de compensación urbanística. Esa es una figura creada por el POT que obliga a quienes construyen edificios a entregarle espacio público a la ciudad. En este caso el negocio podía ser redondo en teoría para IDC, TC y Villegas, pues el terreno es sinuoso y está en un área de riesgo geológico, de manera que negociarlo con los urbanizadores para que estos le cumplieran a la ciudad era una buena manera de crearle valor a la vez que se libraban de un predial oneroso.

Tras no haberle podido desembolsar más de $40.000 millones como pago a dos empresas y una persona vinculados con un aliado y amigo del exgobernador Luis Pérez, la administración de Daniel Quintero terminará su periodo devolviéndoles a los antiguos propietarios un lote valioso que ya figuraba a nombre del Distrito.

Por eso, emprendieron el proceso para que fuera aceptado en esa categoría y luego de pasar los filtros respectivos, lo escrituraron el 27 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de terminar la alcaldía de Federico Gutiérrez.

No obstante, al subir la administración Quintero algo debió cambiar porque los propietarios demoraron el registro de la escritura, a la vez que interpusieron recursos para cambiar los términos de la misma de manera que no les exigieran las inversiones de adecuación y les garantizaran que si en un año no lo podían transar, el Municipio se los pagara en plata.

Al final, registraron la tierra a nombre del Municipio a principios de mayo de 2020 pero curiosamente eso coincidió con dos cosas: que el terreno fuera calificado en el Plan de Desarrollo, a pesar de sus limitaciones geológicas, como el más pertinente para instalar allí el Valle del Software, y que comenzara a ganar fuerza una corriente en la administración que defendía contra viento y marea la posibilidad de que se firmara una conciliación para pagarles a los expropietarios de Aguas Vivas más de $40.000 millones.