Este diario recibió testimonios que aseguraban que además de pedir permiso para “volarse” de sus puestos de trabajo en plena hora de almuerzo, los intimidados contratistas debían ir acompañados de 20 personas. Eso lo pudieron constatar dos periodistas de EL COLOMBIANO que estuvieron ayer en el lugar conversando con algunos de los asistentes. “Yo vine con mi hermana que trabaja en la Secretaría”, dijo una joven que estaba acompañada de su madre y su padre. En el lugar había grupos de cuatro o cinco secretarias y auxiliares administrativas que, invitadas por algún profesional de apoyo o jefe de núcleo dejaron sus puestos de trabajo tirados. Había jóvenes y viejos de Castilla, Manrique, La Sierra, a los que la campaña de Corredor les puso transporte, tal como lo había hecho ya para las natilladas decembrinas que, según dijo en su momento, no hacían parte de su campaña política y eran simplemente desinteresadas obras sociales.

La cita era a las doce del día y estaban “invitados”, so pena de perder sus empleos, rectores, profesores, secretarios, auxiliares administrativos, bibliotecólogos y psicólogos de los colegios de todas las comunas de Medellín. Como lo advirtió EL COLOMBIANO hace una semana, contratistas y funcionarios de la Secretaría de Educación estaban siendo presionados para recoger firmas, seguir a Corredor en redes y acompañarlo el día de la inscripción de su candidatura.

La primera hora del encuentro estuvo ambientada por un animador que intentaba desde la tarima prender la fiesta al son de merengues y vallenatos. También hubo un par de presentaciones de música popular, y para el calor que se hacía insoportable durante la espera del candidato, el equipo de logística repartía granizados “envenenados”.

Albert salió a la tarima puesta en la entrada principal del Censa acompañado por su esposa y sus tres hijos pocos minutos después de la una de la tarde. Como canción de fondo, Albert escogió el tema No Copio, un rap de la banda Crudo Means Raw que en su tercera estrofa dice: Ja, esto se trata de sonreír. Oh, que no le digan diferente, hasta la más puta puede ser el presidente, limpio mi teni sucio con mi cepillo de dientes”.

En medio de banderas amarillas con su nombre y foto, Corredor (a quien muchos señalan de ser el plan B de Quintero en la contienda electoral, el plan A es Juan Carlos Upegui) les agradeció a los asistentes por su presencia, especialmente a los maestros y a las personas que llegaron desde las laderas y de las periferias. Según dijo, su candidatura ha sido la que más firmas ha recogido en la historia de la ciudad. En su discurso, Corredor se mostró como el candidato de las poblaciones vulneradas y olvidadas por las élites, y le tiró puyas a Federico Gutiérrez, a quien señaló de representar a los ricos y los poderosos. Pero a pesar de ese relato de lucha de clases que mantuvo durante casi toda su aparición (la misa línea narrativa de Quintero), aseguró que el primer acto de su gobierno, en caso de ser elegido como alcalde, sería convocar a una mesa de consenso entre los sectores políticos y económicos para frenar la confrontación en la que se encuentran. “Hoy salió el gallo fino, hoy salió el gallo de la gente, el gallo de ustedes”, dijo entusiasmado.