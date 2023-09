Álvaro Narváez, secretario de Cultura de Medellín, confirmó en la mañana de este martes en entrevista con Caracol Radio que, pese a las promesas que ha hecho esta alcaldía respecto a la reapertura del teatro Lido, este no será entregado en lo que queda de este año, y no se sabe cuándo terminarán las obras.

Dicho contrato se firmó el 27 de febrero de este año y tiene una duración de 12 meses, por lo que ya era esperable que las obras no se terminaran este año , y por ende que Quintero no las entregaría.

Sobre la selección del contratista, el secretario dijo que “hicimos un proceso de selección muy largo, donde se presentaron 79 empresas. Ganó una empresa que tiene un retraso, esta semana daremos una buena noticia que lo va a resolver”.

Finalmente, Narváez aseguró que a pesar de los retrasos, la obra no ha tenido sobrecostos y no se ha perdido dinero público, pues al contratista no se le ha pagado la totalidad del contrato: “Lo que la gente debe tener en cuenta que los recursos siguen en la administración y esto garantiza que no se ha perdido ningún dinero público”, dijo.