En abril fue la última vez que el secretario de Cultura de Medellín, Álvaro Narváez, hizo anuncios sobre la reapertura del emblemático teatro Lido. En esa ocasión, aseguró que las obras de reparación estarían terminadas aproximadamente en cuatro meses, es decir en agosto. Sin embargo, llegó agosto y no solo las puertas del teatro siguen cerradas sino que no parecen estar cerca de abrirse. De no ocurrir nada extraordinario, el alcalde Daniel Quintero dejará el 31 de diciembre La Alpujarra con la promesa incumplida de devolverle a la cultura de la ciudad uno de sus espacios más icónicos.

Pero el anuncio de abril es uno más de una serie de expectativas incumplidas sobre el Lido que datan casi desde el inicio del mandato de Quintero.

El teatro, construido entre 1945 y 1947 en el Parque de Bolívar, uno de los lugares más vitales de la ciudad en la primera mitad del Siglo XX, está cerrado desde finales de 2019 por daños en el techo.

Durante su primer año de mandato, el alcalde no priorizó sus adecuaciones debido a la pandemia, pero desde el 2021 el secretario de Cultura viene haciendo promesas sobre su remodelación. “El Teatro Lido será renovado como un espacio para la circulación de los espectáculos escénicos y el cine independiente”, escribió Narváez en su cuenta de Twitter en abril de 2021. Sin embargo, en todo ese año en el teatro no se hizo ninguna adecuación.