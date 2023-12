Alcaldía les prometió un día recreativo a los hijos de los funcionarios y los dejó plantados

Sobre las 7:00 de la mañana, cientos de niños y padres de familia acudieron al parqueadero del IDEA porque se embarcarían en un paseo hasta el centro de diversiones. Sin embargo, después de 40 minutos de espera, el bus nunca llegó, no había personal de logística y los menores tuvieron que regresar a sus casas porque el evento se canceló.

“Cuando llegamos al parqueadero del IDEA nos dimos cuenta que no había ningún bus para transportar a los niños y el personal de logística no estaba identificado, como siempre ocurría, solo tenían una camiseta negra. No había tampoco listado de los niños y esta vez las personas de la supuesta logística anotaban en una libreta los nombres y apellidos y el celular del padre responsable”, le relató a EL COLOMBIANO una de las funcionarias que llevó sus hijos a esta fallida actividad.

Pese al desorden logístico, los menores y sus padres continuaron en el lugar con la esperanza de abordar el bus que los llevara a Rionegro. Después de 40 minutos de espera, los niños fueron reunidos para avisarles que el evento tenía que ser cancelado.

Entérese: Que el último cierre la puerta: renunció el secretario General de Medellín, Fabio Andrés García

“Ofrecemos disculpas a los servidores y sus hijos, quienes se vieron afectados por la situación presentada. Tengan la certeza que, desde el primer momento, hemos estado al frente de la situación buscando solucionar el inconveniente y garantizar que todo se cumpla según lo planeado”, dijo la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía en un comunicado enviado a los padres de familia.

La explicación de la administración distrital es que se registró un inconveniente con el servicio de transporte que generó retrasos en el cronograma y que obligó a cancelar la actividad de este 13 de diciembre. Añadieron que las vacaciones recreativas no serán canceladas.

“Este hecho puntual y solucionable, no involucra el desarrollo de las actividades, por lo cual las vacaciones se realizarán con normalidad, este jueves 14, viernes 15 y lunes 18 de diciembre de 2023; garantizando en todo momento un entorno agradable y seguro para los niños y niñas”, añadió el comunicado.