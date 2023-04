Andrés Tobón lleva ocho meses en la calle, recorriendo barrios y sumando voces para construir una candidatura que le devuelva la confianza a la ciudadanía. Y lo hace bajo el sello de Creemos, el partido recién avalado por el Consejo Nacional Electoral y cuyo líder natural es el exalcalde Federico Gutiérrez.

Su campaña ha estado un poco invisibilizada por la expectativa de que Federico se lance, ¿qué va a pasar con su aspiración?

“Desde hace 8 meses estamos en la calle trabajando con la gente, construyendo un plan de gobierno. Y todo esto ha sido como una avanzada para Creemos. Si Federico decide lanzarse a la alcaldía de Medellín, que yo lo consideraría un lujo teniendo en cuenta el riesgo que hoy tiene la ciudad, estaremos enfilados trabajando para que la ciudad no caiga en ningún tipo de riesgo. Esta pesadilla que se llama Daniel Quintero, hoy tiene ese nombre, pero podría ser reemplazada por cualquier tipo de figura para mantenerse en la tarea de seguirse robando Medellín. Y yo siento que la única manera concreta de hacerlo es que haya unión y en esa unión, hoy la persona que puede liderarla más sin ninguna duda es Federico. Si se lanza, ahí estaremos trabajando para que gane Medellín”.

¿En fila en la campaña, o con la posibilidad de ir al Concejo?

“Lo que el partido, lo que Federico y la ciudad necesiten. Si me necesitan en la campaña para utilizar todo lo que hemos construido y que todas las voces se sientan escuchadas, ahí estamos. Si es en la alcaldía otra vez, pues no hemos dejamos de trabajar nunca en ese sentido. En cualquier espacio que el partido y la ciudad lo necesiten, ahí estaré”.

Ahora no tienen que salir a recoger firmas, justo en un momento en el que hay ruido sobre la forma en que algunos candidatos lo están haciendo, ¿qué se percibe en la calle?

“Lo dicen en todas partes que hay presiones para que firmen planillas, las personas se sienten invadidas y hasta cuentan que la misma persona les pide firmar por varios candidatos asociados a la administración como Andree Uribe, Albert Corredor o Juan Carlos Upegui, y con ello generan alguna suerte de confusión en el ciudadano. Lo que pasa es que la gente de Medellín ya evidenció de primera mano que esta alcaldía es una pésima alcaldía y los que quieren esa continuidad están ejecutando prácticas similares en la campaña”.

¿Esa no neutralidad de la alcaldía, digamos, es una desventaja para el resto de candidatos?

“Creo que la alcaldía está favoreciendo a unos candidatos y candidatas, o eso es lo que ellos sienten. Pero eso es una desventaja gigantesca para ellos”.

¿Es una desventaja por la baja popularidad del alcalde, pero también es ventaja aprovecharse del presupuesto como se ha denunciado.?

“Primero, me parece una ventaja que públicamente esté apoyando candidatos porque la gente ya sabe a qué se atiene y la gente de Medellín no es boba. Del otro lado, el uso del presupuesto público para hacer política es signo, síntoma y evidencia de corrupción. Y aquí lo que tiene que pasar es que las autoridades se pellizquen porque esto no se resuelve solo anunciando aperturas de investigación o suspendiendo al alcalde. Esto se resuelve recuperando la plata. Y si no se recupera la plata, se resuelve con cárcel”.