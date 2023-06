Los amigos y la comunidad, en gesto de solidaridad, se unieron para ayudar a traer a la esposa y las hijas de Juber desde Brasil. Pero no ha sido fácil por la disponibilidad de vuelos. La familia vendría este 1 de junio en un vuelo programado para la 1:00 de la tarde.

Amigos de la víctima relatan que era “de toda la vida” de la comuna 13, del sector Cuatro Esquinas. Juber había emigrado a Brasil, donde trabajaba y vivía con su esposa y sus hijas. “Era un peleao trabajador, no estaba haciendo nada, solo departiendo con unos amigos. Ellos aún no han contado qué fue exactamente lo que pasó, pues obviamente tienen miedo”, relató uno de los amigos de Juber.

La muerte de Montaño ha provocado conmoción en la comuna 13 y, dicen los que allí viven, es reflejo de una situación de fondo. Para las 7:00 de la noche de este 31 de mayo se planeó una velatón en la cancha de Cuatro Esquinas. El sentido de la reunión es hacer un “Homenaje a la vida de Montaño”, pero también tiene como fin llamar la atención sobre lo que ocurre en la comuna.

Uno de los organizadores del plantón contó que los atracos vienen disparados desde hace por lo menos un mes. “Están atracando en los locales, a los turistas. No tenemos idea de qué es lo que está pasando, pero no hay reacción de la Policía. Este no es el primer caso”, comentó uno de los líderes.