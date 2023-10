Lo que más llama la atención es que se trata de un escándalo que tendría implicaciones no solamente disciplinarias y electorales sino incluso penales porque podrían estar incurriendo en el delito de “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas” que da de 4 a 8 años de cárcel, según el Código Penal de 2000, para el gerente de la campaña y para el candidato, y multa que puede ser hasta de 1.392 millones de pesos.

Lo inquietante es que la Alcaldía no contrata los servicios profesionales de estos centros universitarios como indica el deber ser, sino que los utiliza como intermediarios para contratar a quienes la Alcaldía quiere tener en su nómina sin tener que rendir cuentas al control político o a los órganos de control . Es decir, no los contrata como universidades sino como agencias de empleo.

El contrato no lo firma directamente la Alcaldía sino que se hace a través de un convenio interadministrativo entre el Distrito de Medellín y el Pascual Bravo . Que no es otra cosa que una maroma que se ha vuelto costumbre en la que la Alcaldía le gira una millonada al Pascual Bravo (en el caso de este convenio fueron 6.198 millones de pesos) para que esta institución de educación superior, en teoría, se encargue de llevar a cabo determinado programa.

Consultada la campaña de Upegui sobre este particular la respuesta que dieron a EL COLOMBIANO fue la siguiente: “Todas las donaciones cumplen con los requisitos de ley. Son ataques infundados porque estamos creciendo”. Sin embargo, no quisieron profundizar en el detalle de los listados publicados, que muestran que estarían incurriendo en una ilegalidad.

Al parecer se trata del pago del arriendo de una enorme casa en la cual tienen instalada la sede de campaña de Upegui y sobre la cual este medio había planteado interrogantes sobre quién la estaba pagando. Sin duda, Ramírez no se habrá dado cuenta que la ley prohíbe a quienes hayan estado vinculados en el último año al Estado ser donantes de campañas.

Al revisar el aplicativo Cuentas Claras , a la campaña de Upegui le han donado 155 millones de pesos en cabeza de 20 personas (una de ellas persona jurídica). Y de esas 20, al menos 15 son o han sido contratistas de la Alcaldía de Daniel Quintero. En particular, 8 tienen contratos aún vigentes.

No sobra decir que tanto Esteban Restrepo como Juan Carlos Upegui son dos de las cuatro personas de mayor confianza para el ex alcalde Daniel Quintero. Ambos fueron secretarios de su gabinete, Restrepo de Gobierno y Upegui de la No Violencia.

Upegui, en particular, está más apadrinado por Diana Osorio, la esposa del exalcalde, quien es su prima y con quien se crió muy de cerca. Hay quienes consideran que de ganar Upegui sería Osorio la que mandaría en la Alcaldía.

Lo cierto es que Daniel Quintero se ha empleado a fondo en estas dos campañas, al punto de que renunció a ser Alcalde para lanzarse a las calles a promoverlas. Entre otras cosas, dicen sus contradictores, para Quintero es un riesgo alto perder las elecciones porque si no llegan sus aliados al poder podrían destaparse distintas irregularidades que se han denunciado durante su mandato.